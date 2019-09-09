Виртуальные экскурсии

ВИРТУАЛЬНЫЕ ТУРЫ и 3D-ПАНОРАМЫ
Виртуальный тур Музея Победы г. Москва.
Музей Победы является составной и одновременно основной частью мемориального комплекса Победы на Поклонной горе в Москве. Музейная часть ансамбля включает в себя залы памяти и славы, художественную галерею, шесть диорам («Контрнаступление советских войск под Москвой в декабре 1941 года», «Блокада Ленинграда», «Сталинградская битва. Соединение фронтов», «Курская битва», «Форсирование Днепра», «Штурм Берлина»), а также залы исторической экспозиции и зал встреч ветеранов.
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Виртуальный тур «Центральный музей Вооруженных Сил. Зал Победы»
Среди экспонатов зала представлены материалы о героических подвигах и мужестве проявленными солдатами Победы в ходе военных операций: полных кавалерах ордена Славы, Героях Советского Союза. В центре зала – священная реликвия нашего народа – Знамя Победы, водруженное в ночь на 1 мая 1945 г. над Рейхстагом в Берлине.
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Виртуальный тур «Музей войны - территория мира» Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»
Тур по музею, расположенному в Юго-Восточной казарме Цитадели Брестской крепости. Перед началом Великой Отечественной войны здесь размещались подразделения 84 стрелкового полка. С началом войны казарма стала местом сражений. Тур позволяет посетителю окунуться в обстановку довоенной мирной жизни, почувствовать, что происходило на земле крепости, когда началась война.
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Виртуальный тур «Музей обороны Брестской крепости» Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»
Музей хранит историю героической обороны Брестской крепости – одной из ярких страниц Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Находясь в окружении, испытывая острую нехватку боеприпасов, медикаментов, продовольствия и воды, воины Брестского гарнизона и члены их семей проявили исключительную стойкость и мужество.
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Виртуальный тур экспозиции «Летопись Брестской крепости» Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»
В основе экспозиции - трёхмерные панорамы, которые раскрывают ключевые эпизоды из истории Брестской крепости XIX-XX веков., позволяют почувствовать себя участниками исторических событий. Среди них - строительство Брестской крепости, эвакуация в годы Первой мировой войны, подписание Брестского мирного договора 1918 года, начало Второй мировой войны, оборона Брестской крепости в июне 1941 года.
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Виртуальный тур по Государственному мемориальному музею обороны и блокады Ленинграда
Виртуальный тур посвящен дню полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады немецко-фашистских захватчиков. Благодаря новым технологиям, посетители смогут отправится в необычное путешествие – увидят музейные залы, фотографии, карты, подлинные предметы военного времени. Отделы экспозиции фронтовой тематики посвящены различным этапам битвы за Ленинград, а также Дороге Жизни.
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Виртуальный тур на экспозиции «Подвиг народа бессмертен» Музейно-выставочного комплекса г. Лесной
В экспозиции присутствует несколько инсталляций: одна повествует о концлагерях и других зверствах фашистов, другаяи нсталляция — «Ленинградский метроном» — посвящена 70-летию снятия блокады Ленинграда. Центральное место в зале занимает «диорама сражения».
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Виртуальный тур по музею-панораме «Сталинградская битва»
В музее-заповеднике «Сталинградская битва» находятся памятники, посвященные самому кровопролитному сражению ХХ века. В музейный комплекс входят семь объектов культурного наследия, среди которых — музей-панорама, построенный на месте высадки в 1942 году 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора Александра Родимцева, Мамаев курган — ключевая позиция в обороне Сталинграда, и 85-метровое изваяние «Родина-мать зовет!», ставшее символом Великой Победы.
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Виртуальный тур по Мемориальному комплексу «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане
Вы совершите виртуальное путешествие от подножья мемориала до его наивысшей точки – монумента «Родина-мать зовёт», посетите площадь Стоявших насмерть, площадь Героев, площадь Скорби, остановитесь в зале Воинской Славы.
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Виртуальный тур Мемориально-исторического музея г. Волгоград.
В пяти экспозиционных залах музея около тысячи экспонатов. Представлены фото и личные вещи организаторов и участников обороны Царицына И. В. Сталина, К. Е. Ворошилова, С. М. Буденного, С. К. Тимошенко, Ф. К. Миронова, редкие документы, 75-мм морская пушка, а также пулеметная тачанка и макет броневагона в 2/3 натуральной величины.
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Виртуальный тур "Диорама "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г."
Здание Диорамы находится на Сапун-горе и входит в мемориальный комплекс, посвященный героической обороне и освобождению Севастополя. Диорама изображает событие второй половины дня 7 мая 1944 г., когда развернулист самые кровопролитные бой за освобождение Севастополя.
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Виртуальный тур «Огненная дуга»
Сердце музея и его главный экспонат – самая крупная в Европе диорама «Огненная дуга». Площадь картинного холста диорамы –1 005 кв. м (длина – 67 м, высота – 15 м). Чтобы его расписать, художникам понадобилось целых два года. Здесь трудились баталисты (руководитель – народный художник РСФСР Н. Я. Бут) единственной в стране студии военных художников им. Грекова, их консультировали ветераны-участники сражения.
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Виртуальный тур по Военно-историческому музею г. Орёл
Главная тема — ликвидация «кинжала, направленного в сердце России», в период с 12 июля 1943 по 18 августа 1943. Основу музейной экспозиции составляют подлинные документы, фотографии, материалы прессы, вещи участников освобождения Орловской области.
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Виртуальный тур по музею «Форт №5». Калининградский историко-художественный музей.
Форт №5 – памятник оборонительного зодчества и военно-исторический мемориальный комплекс. 8 апреля 1945 года во время штурма Кенигсберга форт №5 был взят в ходе многочасового беспрерывного боя. Залогом победы в штурме форта явился массовый героизм советских воинов. 15 человек были удостоены звания героя Советского Союза. Их имена увековечены на мемориальном камне.
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Виртуальный тур «Мемориальный кабинет-музей Маршала Советского Союза Г.К. Жукова»
Тематический комплекс «Дома на Знаменке» в хронологическом порядке отражает становление Георгия Жукова как военачальника, полководца, государственного и политического деятеля. Редкие документы и фотоматериалы помогают полнее раскрыть его боевой путь от солдата русской армии до Маршала Советского Союза, осветить заслуги перед Отечеством.
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Виртуальный тур по Музею разведчика Николая Ивановича Кузнецова
Музей рассказывает посетителями историю жизни легендарного разведчика Н.И. Кузнецова. В экспозиции гармонично сплетены художественное оформление и артефакты эпохи. Среди экспонатов в музее представлены личные вещи Н. И. Кузнецова, вещи его одноклассников и друзей, бойцов отряда «Победители», а также предметы вооружения и снаряжения, найденные в ходе раскопок. В нескольких залах, соответственно жизненному пути разведчика, представлены и художественно поданы самые яркие моменты его биографии.
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Виртуальный тур по Мемориальному дому-музею Героя Советского Союза Михаила Петровича Девятаева
В музее хранятся письма, фотографии, документы, награды, личные вещи Михаила Петровича Девятаева, которые рассказывают о героическом подвиге летчика. На счету М.П. Девятаева - 180 боевых вылетов, 9 фашистских самолетов. 13 июля 1944 года самолет Девятаева был сбит, и летчик попал в плен. За 8 месяцев плена он познал ужасы трех концлагерей. 8 февраля 1945 года команда, состоящая из 10 человек во главе с летчиком М.П. Девятаевым, на захваченном немецком самолете "Хейнкель-111" совершила дерзкий побег с аэродрома концлагеря Пенемюнде на острове Узедом в Балтийском море.
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Виртуальный тур Мемориального комплекса "Барбашово поле" в г. Владикавказ Республики Северная Осетия.
Мемориальный комплекс не имеет аналогов на Северном Кавказе и включает в себя полноценный музей военной техники времен Отечественной войны, а также Аллею героев войны – уроженцев Северной Осетии – с изображениями и подробным описанием их подвигов.
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Виртуальный тур по Музею боевого и трудового подвига г. Саранск
Музей военного и трудового подвига является значительной частью мемориального комплекса «Площадь Победы» города Саранска. В музее 6 залов: «Огненные и фронтовые дороги», «Преемственность поколений», зал славы, зал полководцев, выставочный зал, конференц-зал.
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Виртуальный тур в Музей истории и археологии Урала на экспозицию «Урал – фронту».
Здесь собраны лучшие образцы продукции уральских заводов, обмундирование и вооружение советской и немецкой армий, боевые и трудовые награды уральцев. Впервые полностью представлена уникальная коллекция плакатов военного времени на основе работ уральских художников. Посетители экспозиции могут заглянуть в комнату эвакуированной семьи и встретить на перроне «поезд Победы», послушать сводки Совинформбюро, озвученные Юрием Левитаном в Екатеринбурге, и песни военных лет, посмотреть документальные фильмы, созданные на Свердловской киностудии во время войны
Ссылка на виртуальный тур.
Виртуальный тур отдела «Великая Отечественная война 1941-45 гг.» (Арсенал)» Воронежского областного краеведческого музея.
В музее представлена стационарная экспозиция о Воронежской области в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.
Ссылка на виртуальный тур.
Видео-гид и виртуальный тур Красногорский филиал Музея Победы
Красногорский филиал – уникальный военно-исторический музей, единственный в России, освещающий темы военного плена и истории антифашистского движения среди иностранных военнопленных в годы Великой Отечественной войны.
Ссылка на виртуальный тур.
Виртуальные туры Музейного комплекса воинской славы омичей г. Омск
В экспозиции представлены образцы стрелкового оружия Красной армии и армии Вермахта, боеприпасы, приборы, образцы экипировки и обмундирования, фронтового быта военнослужащих противоборствующих армий. Фотографии, документы, личные вещи, награды рассказывают об омских воинских формированиях и о ратных подвигах омичей в годы Великой Отечественной войны.
Ссылки на виртуальный тур "Навечно в памяти" и виртуальный тур "Оружие Победы".
Историко-литературный музей «Вася Тёркин»
Все фонды и экспонаты музея передвижной историко-литературный музей «Вася Тёркин» рассказывают не только о литературном герое и его создателях, но и — в более широком контексте — о военных корреспондентах – поэтах и писателях. Отталкиваясь от образа Василия Тёркина, дополненного фотографиями, документами, письмами времён советско-финляндской и ВОВ, предметами военного быта, в первую очередь упоминающиеся в поэме и связанными с работой военных корреспондентов. Так через образ Тёркина можно показать образ солдата – истинного победителя и героя войны.
Ссылка на виртуальный тур.
ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И ВЫСТАВКИ
Онлайн-проект Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина «Другая война»
Сайт расскажет о том, как Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина г. Москва работал в военные годы и как его сотрудники сохраняли шедевры, порой рискуя жизнью. Зрители смогут пройти виртуальный тур по постоянной экспозиции Главного здания, перемещаясь из сегодняшнего дня в прошлое. История сотрудников, которые сражались за сохранение здания музея и его фондов, рассказана с помощью архивных документов, личных дневников, писем и фотографий. Увидеть их можно в пространстве Виртуального Пушкинского, самостоятельно переходя от одного экспоната к другому в сопровождении встроенного аудиогида. Один из материалов раздела, тест «Что было дальше», даёт вам возможность представить себя на месте работника Пушкинского музея в годы войны. Принимая решение, вы будете соглашаться или не соглашаться с их реальным выбором, отвечая таким образом на вопрос: «Смогли бы вы быть хранителем музея во время войны?»
Ссылка на онлайн-проект.
Виртуальная экспозиция «История стрелкового и холодного оружия с 1914 г. по 1945 г.» Тульского государственного музея оружия
Уникальная коллекция оружия — подлинные музейные экспонаты в формате 3D. Есть возможность 3D стрельбы и 3D-игра «Разбери и собери оружие».
Ссылка на виртуальный тур.
Виртуальная экспозиция «История стрелкового и холодного оружия с XIV в. до 1914 г.» Тульского государственного музея оружия
Уникальная коллекция оружия — подлинные музейные экспонаты в формате 3D. Есть возможность 3D стрельбы и 3D-игра «Разбери и собери оружие».
Ссылка на виртуальный тур.
Виртуальная выставка «Искусство — оружие Победы» Культурно-выставочного центра «Радуга»
Посвящена героизму художников в годы Великой Отечественной войны. Включает произведения изобразительного искусства художников-фронтовиков и живописцев блокадного Ленинграда, цитаты деятелей искусства, стихотворения. Особенностью являются игровые задания для детей: хронологическая линейка, филворд «Города-герои», игра «Найдите пару», кроссворд, мемори, историческая викторина.
Ссылка на сайт.
Виртуальная выставка «Герои былых времен» Музея изобразительных искусств Республики Карелия
К 75-летию Великой Победы был создан фильм “Герои былых времён” на основе живописных и графических произведений из собрания Музея изобразительных искусств Карелии. Пройдите по залам Музея с Людмилой Никифоровой, заведующей экспозиционно-выставочным отделом Музея ИЗО РК, и послушайте о великих победах и суровых тяготах Великой Отечественной войны! Современные карельские художники – Борис Поморцев, Виталий Тюленев, Сергей Якобчук и Юрий Высоковских – были детьми в годы войны. Они сохранили и через многие годы пронесли детские впечатления о том суровом времени, отразив их в своих работах.
Ссылка на виртуальную выставку.
Виртуальная выставка «Последний штурм» Музея обороны Москвы
В выставке отражены события Берлинской операции. Она продолжалась 23 дня — с 16 апреля по 8 мая 1945 года, в течение которых советские войска продвинулись на запад и внесли Знамя Победы в столицу Германии. Выставка названа в честь первого исследования военного историка и сотрудника Генерального штаба Федора Воробьева, которое вышло в широкой печати без грифов «секретно» и «для служебного пользования». Так, впервые представлены кальки с картами этапов Берлинской операции, собственноручно составленные Федором Воробьевым, виды Берлина сразу после взятия, запечатленные фронтовым фотокорреспондентом Борисом Вдовенко.
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Виртуальная выставка "Адресат-наша память" музея обороны Москвы
Выставка «Адресат – наша память» приглашает посетителя стать свидетелем эпохи, познакомившись с письмами, в которых отражены события периода Великой Отечественной войны: весточки от родных из эвакуации, от солдат, сообщающих, что враг непременно будет разбит, извещения о гибели родных… Кроме писем на выставке экспонируются личные вещи авторов, предметы обстановки их родных домов, типологические предметы того времени, елочные игрушки 1940-х годов, живописные и графические работы, созданные как на фронте, так и после войны на основе впечатлений и воспоминаний фронтовых художников.
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Виртуальная экскурсия «АртеФАКТ Войны», совместный проект Музея современной истории России и МИА «Россия сегодня»
Проект рассказывают о самых интересных экспонатах и судьбах людей, которые прячутся за ними. Это истории об уникальных вещах, которые пережили войну и дошли до наших дней.
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Спецпроект Виртуального музея современной истории России «К 70-летию Великой Победы»
На виртуальной выставке представлены 10 раритетных предметов из коллекции музея, посвященных Великой Отечественной войне
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Интерактивный урок Виртуального музея современной истории России «Великая Отечественная война 1941—1945 гг.»
Урок истории и интересные фактй о Великой отечественной войне, о ключевых битвах, рассказанный А.И. Молевым, кандидатом филосовских наук, победителем городского конкурса «Учитель года Москвы – 2011»
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Интерактивная выставка «Город над вольной Невой»
Выставка посвящена трагическим дням – блокаде Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня. Рисунки Александра Блэка – исторический документ беспощадной честности, не имеющий аналогов в изобразительном искусстве, выдающийся по лаконичности и пронзительности художественного взгляда очевидца.
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Электронная выставка «Бессмертный город нашей славы» Севастопольского военно-исторического музея-заповедника
На выставке, созданной к 75-летию начала героической обороны Севастополя 1941–1942 гг., представлены экспонаты из фондовых коллекций изобразительного, документального, вещевого, фото-негативного фондов Музея, раскрывающие подвиг защитников города Севастополя.
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Виртуальная выставка «Честь. Отвага. Мужество» Музейного комплекса воинской славы омичей в г. Омск
Выставка посвящена омичам - морякам четырех советских флотов Великой Отечественной войны.
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«Так начиналась война»
Раздел на официальном сайте Минобороны России, содержащий уникальные архивные документы — бесспорные свидетельства советских военачальников, очевидцев событий 22 июня 1941 года и первых дней Великой Отечественной войны из рассекреченных фондов Центрального архива Минобороны России.
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«22 июня, ровно в 4 утра»
Электронный информационный ресурс Минобороны России, посвященный событиям первых дней самой ожесточенной и кровопролитной войны XX столетия – Великой Отечественной.
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«Великая Победа советского народа»
Виртуальная выставка, показывающая различные виды изданий, хранящиеся в национальных библиотеках стран СНГ. Выставка подготовлена Российской государственной библиоткой и Библиотечной Ассамблеей Евразии.
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«Победители», интерактивная карта
Система поиска по спискам ветеранов Великой Отечественной войны, которая помогает людям находить друг друга. Проект содержит «Мультимедийную карту войны» с воспоминаниями участников и архивными хрониками. Это интерактивная карта, на которой наглядно представлена вся история военных действий Великой Отечественной. Ключевые моменты сопровождаются дополнительной информацией с фотографиями и видеозаписями, а также аудиозаписями воспоминаний ветеранов.
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Историко-документальный интернет-проект «СССР и союзники»
Документы Архива МИД России о внешней политике и дипломатии ведущих держав антигитлеровской коалиции». Проект подготовлен Министерством иностранных дел России к празднованию 70-летия Победы. Этот документальный массив (оцифровано около 3900 архивных дел) воссоздает объективную картину становления и развития антигитлеровской коалиции - уникального явления в истории международных отношений XX века, наглядно показывает ключевую роль, которую сыграл Советский Союз в объединении народов мира в борьбе против фашизма.
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Мультимедийная подборка «Стальной характер советских соколов»
Подборка документов из фондов Центрального архива Минобороны России, посвящённая военным лётчикам времён Великой Отечественной войны и их крылатым машинам.
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Электронный информационный ресурс «Победный май»
Информационный ресурс Министерства обороны Российской Федерации: документы (приказы Верховного Главнокомандующего, Директивы Генштаба и др.), сводки Совинформбюро, фотоальбом, музыка, письма фронтовиков и др.
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Электронная выставка «Первый день войны»
Выставка на интернет-портале Минобороны России. Экспозиция содержит коллекцию исторических документов из фондов Центрального архива Минобороны России, посвященных событиям первых дней начала великого противостояния.
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Онлайн-выставка работ художников «Фронтовой рисунок»
Это творческий онлайн-проект Управления пресс-службы и информации Министерства обороны и Центрального музея Вооруженных Сил, который раскрывает ранее мало известные стороны военной культуры 1941–1945 гг.
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Онлайн-проект «Берлинская операция»
Проект «АиФ», посвященный последним дням войны, штурму Берлина. Много больших и качественных военных фотографий, интерактивная карта боевых действий, активная инфографика — и все подробности о том, как брали Берлин, водружали флаг над Рейхстагом, и как из города убегали нацистские главари.
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Виртуальная выставка «Дети и война»
Выставка рассказывает о том, как дети и подростки взяли на себя тяготы тяжелой тыловой работы – они заменили взрослых, призванных в армию, в промышленности и сельском хозяйстве. На выставке представлены документы и фотографии, отображающие жизнь детей во времена войны.
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Виртуальная выставка «”Здравствуй, папка! Ты опять мне снился”. Письма ленинградских ребят»
Детские письма представляют документальное свидетельство ужаса, пережитого детьми в годы войны. Голод, холод, обстрелы, воздушные тревоги дети переносили все это наравне со взрослыми, причем делали это с достоинством. Поражает мужество и спокойствие детей, огромное желание защитить своих родных, помочь им. В каждой строчке письма сквозит неугасаемая надежда на скорую встречу, воссоединение с семьей.
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Проект «Неизвестный солдат» Государственного исторического музея, г. Москва
В фондах Государственного исторического музея хранится обширная коллекция портретного рисунка времен Великой Отечественной войны. Произведения были выполнены непосредственно на передовой, в партизанских отрядах, госпиталях и иногда становились последним прижизненным изображением человека. Теперь они являются уникальными документами, рассказывающими о подвиге народа. Благодаря надписям, сопровождающим рисунки, удалось установить биографии многих изображенных лиц.
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"Три истории о войне". Межмузейный выставочный проект трёх музеев Архангельска к 75-летию Великой Победы.
Архангельский краеведческий рассказывает о военной медицине в годы войны в нашей области, Северный морской — о Петсамо-Киркенесской операции 1944 года, Музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» показывает произведения живописи и графики, посвященные теме Великой Победы.
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